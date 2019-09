L’aquarelle, divertissement d’enfants et art de grands maîtres

L’aquarelle ou la «peinture à l’eau» peut occuper et divertir les enfants pendant des heures. Contrairement aux autres types de peintures, elle permet de travailler les nuances et les ombres, ce qui est excellent pour le développement de la sensibilité artistique des petits et des plus grands.

C’est une activité que les parents ou les grands-parents ne peuvent qu’encourager, car elle ne demande pas grand-chose pour sa réalisation: des feuilles de papier épais, des tubes de couleurs ou une boîte de petits carrés durs de couleurs qu’il suffit de caresser avec un pinceau humide, et donc de l’eau et des pinceaux fins… et en avant la peinture!

Oeuvres fragiles



Si l’on parle plus souvent de chefs-d’œuvre réalisés avec de la peinture à l’huile sur une toile, et qui font l’objet de grandes expositions, c’est que des chefs-d’œuvre créés avec l’aquarelle produisent des œuvres plus fragiles, plus difficiles à transporter d’un musée à l’autre.

Néanmoins, des artistes célèbres ont réalisé des chefs-d’œuvre incontestés à l’aquarelle. Voici quelques exemples parmi les plus souvent mentionnés.