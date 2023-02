Langues officielles: des modifications en faveur des francophones minoritaires abandonnées

Une situation similaire s’est produite quelques jours plus tôt. Le 10 février, les conservateurs ont proposé que les services dans les deux langues officielles soient garantis lorsque le gouvernement faisait appel à des tiers dans la prestation de services.

C’est un sous-amendement néo-démocrate qui a été adopté limitant cette obligation aux tiers privés et aux municipalités. Les provinces et les territoires offrant des services au nom du gouvernement fédéral ne sont donc pas dans l’obligation d’offrir les services dans les deux langues officielles.

Une décision qui déplaît notamment à la Fédération des francophones de la Colombie-Britannique (FFCB), qui se bat en cours contre le fédéral depuis dix ans pour que les provinces et les territoires soient soumis à cette obligation.

Rejet de la définition de «minorité francophone»

Le 7 février, une définition de «minorité francophone» proposée par les conservateurs, dans le préambule du projet de loi, a été défaite par les trois autres partis.

Dix jours plus tard, dans un article du projet de loi, le Parti conservateur a proposé à nouveau que le gouvernement soit tenu de «favoriser et protéger» les minorités francophones du Canada, de «promouvoir le français», ainsi que «la pleine reconnaissance et l’usage du français et de l’anglais».