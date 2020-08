L’aide au Liban se mobilise

Il a aussi appuyé le mouvement populaire qui réclame un changement majeur du système politique libanais, fractionné en plusieurs clans chrétiens et musulmans rivaux, dont certains armés et téléguidés par la Syrie et l’Iran.

Le Canada travaillera avec la communauté internationale «pour continuer à identifier comment nous pouvons répondre aux besoins urgents et offrir une aide d’urgence, y compris une aide médicale, de la nourriture et des abris», a assuré Justin Trudeau.