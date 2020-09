L’âge des chiens 7 fois l’âge des humains?

Pour estimer l’âge d’un chien en «années humaines», il existe un vieil adage qui dit qu’il faut multiplier par sept l’âge réel du chien. Est-ce que ça tient la route?

«Cette croyance vient probablement de l’époque où les chiens avaient une espérance de vie d’une douzaine d’années. Et puisqu’on estimait celle des humains à plus de 70 ans, un facteur sept permettait de passer de l’un à l’autre avec un chiffre rond», explique Matthias Kohlhauer, vétérinaire et enseignant en pharmacologie à l’École nationale vétérinaire d’Alfort, en France.

«Mais aujourd’hui, avec les traitements qu’on peut appliquer aux animaux, on peut avoir des chiens vivre jusqu’à 20 ans. La règle ne tient plus.»

Environnement similaire

Dans une étude parue le 1er juillet dernier dans la revue Cell Systems, des chercheurs américains se sont intéressés au vieillissement du chien. À partir d’un échantillon de 104 labradors, ils ont établi une nouvelle formule pour traduire l’âge canin en âge humain.

Ils soulignent que les chiens offrent un bon modèle pour de telles comparaisons, car une grande partie de leur environnement, de leur régime alimentaire et de leur exposition aux produits chimiques est similaire au nôtre.