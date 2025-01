L’affaire Louis Mailloux a 150 ans: le sang coule pour sauver les écoles

Il y a 150 ans ce mois-ci, des émeutes éclataient à Caraquet, dans la Péninsule acadienne, au Nouveau-Brunswick, au sujet de la gestion des écoles. L’affrontement entre les forces de l’ordre et un groupe d’Acadiens coûtera la vie à un jeune homme du village, Louis Mailloux.

Tu t’accrochais à ma mémoire

Comme un poisson dans un filet

Quand Majorique, le vieux conteux d’histoires

Me racontait dans les mots qu’il fallait

Que tu étais aussi beau qu’un érable

Et jeune aussi à dix-neuf ans

Et que ce fut un crime abominable

D’avoir ainsi fait mourir un enfant

– Extrait de la pièce de théâtre Louis Mailloux de Calixte Duguay

Les prémices de ce qu’on appelle l’«affaire Louis Mailloux» remontent à 1871, alors que le Nouveau-Brunswick adopte la Common Schools Act, afin de réformer les écoles de la province. Avec cette loi, le gouvernement cherche à implanter un système scolaire public non confessionnel.

La loi – surnommée la loi King, du nom du ministre George Edwin King, son instigateur – prévoit que les écoles seront financées par la province, en partie par l’entremise d’une taxe directe prélevée par les gouvernements de comtés.