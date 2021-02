L’ACÉPO réaffirme son caractère pluraliste

«Aucun effort n’a été épargné, malgré les conditions parfois impossibles dans lesquelles ils et elles devaient œuvrer.»

L’association a rappelé qu’en périodes difficiles, «les inégalités tentent de s’accentuer. L’éducation a un rôle important à jouer pour contrer cette tendance.»

Pluraliste et humaniste

C’est dans cette optique que l’ACÉPO a remis à ses quatre conseils membres, une plaque qui «réaffirme le caractère pluraliste et humaniste de leurs écoles».

On y retrouve gravé l’Article premier de la Déclaration universelle des droits de l’homme des Nations-Unies, adoptée en 1948: «Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.»

«Inclusion et équité doivent devenir les fils conducteurs des actions de l’ACÉPO et des conseillers et conseillères scolaires des écoles publiques en Ontario», a déclaré Sylvie Landry.