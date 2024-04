La vraie Agatha Christie dans une fiction

Rendu à la page 139, il n’y a toujours pas de suspect, ni personne ayant un mobile. «Tout allait à vau-l’eau à Mallowan Hall.» Et voilà qu’un second meurtre survient sur les lieux de ce manoir dans la charmante petite bourgade de province, loin de Londres.

Deux hommes

L’intrigue se corse lorsque Phyllida découvre des photos montrant «deux hommes en train de faire hum-hum […] de se tripoter». Ce n’est pas le genre de chose qu’une femme de ménage aime voir durant son quart de travail. Aux yeux de Phyllida, lorsque deux adultes consentants se livrent à des échanges intimes, cela ne regarde qu’eux.

Ici et là, l’auteure glisse des références à Hercule Poirot et à Miss Marple, personnages emblématiques des romans policiers d’Agatha Christie.

Lorsqu’elle note que les échanges et les relations entre les différents protagonistes permettent de faire la lumière sur la psychologie des uns et des autres, elle précise qu’il s’agit là «d’un exercice dans lequel Poirot et Miss Marple excellaient».

L’inspecteur de Scotland Yard et le sergent de l’endroit pataugent lamentablement. C’est la gouvernante qui leur fournit tous les indices pour faire avancer l’enquête. «Je n’ai eu d’autre choix que de me rendre à l’évidence, et de faire en sorte de résoudre au plus vite cette affaire.»