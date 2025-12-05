La VG «choquée» que des médecins ontariens facturent plus de 24h par jour

La vérificatrice générale de l’Ontario a fait part de son mécontentement en apprenant que certains médecins ont facturé plus de 24 heures de soins dans une même journée, ou qui disent avoir vu plus de 100 patients en un jour de travail.

Dans son rapport annuel déposé ce 2 décembre, Shelley Spence dénonce le manque de surveillance au chapitre de la facturation des médecins en province. Elle soutient que le ministère de la Santé n’utilise pas l’analyse de données pour détecter les facturations potentiellement inappropriées des médecins au Régime d’assurance-santé de l’Ontario (RASO).

Depuis 2022, le nombre de médecins qui ont facturé 24 heures ou plus de services pendant au moins une journée a bondi d’environ 39%, passant de 59 en 2022-2023 à 82 en 2024-2025.

«Tout cela m’a beaucoup choquée», a-t-elle lancé en conférence de presse.

Facturations anormales

Le RASO, en vigueur depuis les années 1980, ne peut pas signaler automatiquement les facturations potentiellement anormales pour une enquête plus approfondie puisque les paiements sont automatisés.