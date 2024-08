La Transcanadienne: 8 000 km de courage et de sueur

Quatrième plus longue autoroute du monde

La Transcanadienne, dans son tracé principal, fait 7 821 km très exactement. Elle est la plus longue route nationale après celle de l’Australie, et elle se classe au quatrième rang des autoroutes les plus longues du monde.

D’autres grands axes se sont ajoutés au fil des ans, comme l’autoroute Yellowhead, qui traverse l’Ouest canadien en reliant Winnipeg à l’archipel Haïda Gwaii en Colombie-Britannique.

En Ontario, une Transcanadienne «alternative» traverse presque complètement la province et se prolonge au Québec pour rejoindre le tronçon principal à Montréal.

Puis, avec la construction du pont de la Confédération qui a relié le Nouveau-Brunswick et l’Île-du-Prince-Édouard en 1997, la route Transcanadienne s’étend maintenant sur un total de 12 800 kilomètres.

La grande majorité de ce réseau est à deux voies seulement. En 2000, le gouvernement de Jean Chrétien avait étudié la possibilité d’élargir à quatre voies tous les tronçons de la Transcanadienne, mais la volonté de certaines provinces de prioriser des autoroutes vers les États-Unis a tué dans l’œuf ce projet.