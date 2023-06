La taurine qui prétend améliorer l’espérance de vie: 5 bémols

Ici, la chose a été dûment soulignée par les auteurs: c’est à des souris qu’ils ont donné des suppléments quotidiens de taurine. Plus précisément, des souris de 14 mois — l’équivalent d’un humain de 40 à 50 ans. Ainsi qu’à des singes rhésus, des vers nématodes et à des levures.

2) D’autres facteurs peuvent expliquer l’augmentation de l’espérance de vie

En moyenne, écrit la cinquantaine de chercheurs de plusieurs pays, dans leur étude parue le 8 juin dans Science, les souris nourries avec des suppléments de taurine ont vécu de 10 à 12% plus longtemps que les autres. Elles ont aussi gagné moins de poids et perdu moins de masse musculaire et de densité osseuse.

En supposant que ce soient les suppléments de taurine qui aient entraîné ces effets, serait-il possible que ce soit uniquement la perte de poids qui soit la cause de cette augmentation de l’espérance de vie? La question, soulevée dans un texte d’analyse qui accompagne la parution de la recherche, reste en suspens.

Chez les singes aussi, on a observé des marqueurs d’une meilleure santé. Les singes «avec taurine» ont eux aussi pris moins de poids, ont présenté une meilleure densité osseuse et un meilleur système immunitaire. Leur espérance de vie toutefois, n’a pas pu être mesurée : celle d’un singe rhésus étant traditionnellement de 25 ans, il aurait fallu une étude beaucoup plus longue.

Les suppléments de taurine ont eu un effet positif modeste sur la durée de vie des nématodes, mais aucun sur les levures.