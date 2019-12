La séquence victorieuse des Maple Leafs s’arrête à six

Les Maple Leafs étaient de retour à domicile samedi soir et tentaient de prolonger leur série de victoires consécutives à 7. Pour ce faire, ils devaient vaincre Artemi Panarin et les Rangers de New York.

Des Leafs décimés

Les blessures s’accumulent chez les Maple Leafs. Eux qui étaient en action du côté de Newark, New Jersey vendredi soir, ont perdu les services du vaillant joueur russe Ilya Mikheyev. Se dernier a été coupé à un poignet et a subît une chirurgie pour réparer un tendon et une artère. Il sera absent pour une période d’au moins 3 mois.

New York ouvre le bal

Les new yorkais n’ont pas mis de temps avant d’ouvrir la marque. Brett Howden a déjoué Frederik Andersen pour donner l’avance aux siens. 1-0 NY

Nylander réplique

Les Leafs n’ont pas mis de temps avant de répliquer. Alors qu’ils profitait d’un avantage numérique, William Nylander a trouvé le fond du filet pour créer l’égalité. Le capitaine John Tavares a obtenu une mention d’aide sur le jeu. 1-1 après seulement 5 minutes de jeu.

Les Rangers en rajoute

Les Rangers ont une fois de plus prit les devants lorsqu’Artemi Panarin a intercepté une passe en zone neutre pour refiler la rondelle à Ryan Strome qui a battu le gardien Andersen d’une superbe feinte. 2-1 Rangers.