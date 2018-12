La séquence victorieuse des Maple Leafs prend fin

Mathew Barzal vole la vedette et les Islanders défont les Leafs 4-0

Cindy Caron

29 décembre 2018 à 22h35 29 décembre 2018 à 22h35

Les Maple Leafs étaient de retour à domicile pour disputer un deuxième match en autant de soirs. Ils espéraient poursuivre sur leur lancée, eux qui en étaient à une série de 5 victoires consécutives. Pour l’occasion ils affrontaient les Islanders de New York et L’Express était sur place pour assister à ce duel.

Les retrouvailles

La rencontre de samedi soir marquait le retour en ville des joueurs Leo Komarov et Matt Martin, eux qui étaient tous deux des Leafs la saison dernière.

Lou Lamoriello était également de retour à Toronto, lui qui a été le directeur général des Maple Leafs durant les 3 dernières saisons avant que Kyle Dubas ne prenne la relève.

La partie constituait aussi un premier match pour John Tavares contre son ancienne équipe, lui qui a délaisseé Long Island pour signer un lucratif contrat avec les Leafs le 1er juillet.

New York ouvre la marque

Les visiteurs sont les premiers a ouvrir la marque lorsque le tir du poignet de Valtteri Filppula déjoue le gardien Garret Sparks, lui qui en était a un deuxième départ en deux soirs suite à une blessure à l’aine pour le gardien numéro 1 Frederik Andersen. 1-0 Islanders.

Encore les Islanders

Avec un peu moins de 3 minutes d’écoulées à la deuxième période, le jeune Mathew Barzale (récipiendaire du trophée Calder pour la recrue de l’année l’an dernier) a trouvé le fond du filet pour donner l’avance aux siens 2-0.

Barzal

Alors que les Islanders profitaient d’un avantage numérique suite à une pénalité d’Andreas Johnsson, ce même Barzal a marqué son 2e but de la soirée. 3-0 New York.

Tour du chapeau

Quelques minutes plus tard, toujours en 2e période, le sensationnel Barzal a complété son tour du chapeau pour pratiquement assurer la victoire à son équipe. 4-0 Islanders.

Troisième période tranquille

Aucun but n’a été marqué durant les 20 dernières minutes du match et les visiteurs l’ont facilement emporté par marque de 4 à 0.

Des visiteurs affamés

Les Islanders de New York ont semblé plus affamés que les Maple Leafs et ont complètement dominé la partie.

Décevants Leafs

Sommes toute, les Maple Leafs n’ont pas démontré une très grande volonté et les gros canons ont été absents tout au long de la soirée.

Les Maple Leafs profiterons de quelques jours de repos avant de recevoir le Wild du Minnesota le 3 janvier.