Coronavirus: la Semaine de la francophonie de Glendon est annulée

Après la Semaine de la francophonie de Toronto au centre-ville, c’est au tour de la Semaine de la francophonie du campus Glendon de l’Université York de passer à la trappe pour freiner la propagation du coronavirus Covid-19.

La présidente de l’Université, Rhonda Lenton, a annoncé vendredi matin que tous les cours en personne sont suspendus et remplacés par des cours en ligne, et que tous les rassemblements sont annulés.

Une dizaine d’activités

Organisée par un petit comité d’étudiants avec la professeure Usha Viswanathan, du Centre de formation linguistique pour les études en français, la Semaine de la francophonie de Glendon prévoyait, du 18 au 30 mars, une dizaine d’activités: match de soccer entre profs et étudiants, projection de film, foire d’organismes, conférence et débat, spectacle et atelier de musique et de slam. Tout est annulé.

Les campus Keele et Glendon demeurent ouverts et les activités de recherche se poursuivent, mais le centre Tait Mackenzie et le club athlétique de Glendon sont fermés jusqu’au 30 avril.