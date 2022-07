La reconnaissance faciale pour trouver le fameux phoque en Alaska

Pour comprendre le comportement animal, les biologistes doivent évidemment pouvoir différencier les individus d’un groupe. Ce qui n’est pas toujours évident chez certaines espèces. Voilà que des avancées au niveau de la reconnaissance faciale pourraient leur faciliter la vie.

Reconnaissance faciale plus économique

Certes, on utilise le marquage électronique depuis longtemps pour suivre un animal à la trace, analyser ses déplacements et, de ce fait, certains de ses comportements. L’observation aérienne est également possible.

Cependant, note le Smithsonian Magazine, ces méthodes sont considérées comme invasives et peuvent être très coûteuses.

Toutefois, depuis peu, des logiciels de reconnaissance faciale ont bel et bien permis d’identifier plus facilement certains animaux.

Par exemple, le BearID Project analyse le visage des ours. Des scientifiques d’Oxford ont aussi développé un logiciel pour reconnaître des chimpanzés dans leur habitat.