La recette pour faire aimer les mathématiques

La numératie s’acquiert tôt

L’habileté à comprendre et à utiliser des concepts mathématiques — la numératie — s’avère également difficile chez de nombreux adultes. Près d’une personne sur 5 au Québec (21%, selon le rapport du PEICA) ne possèderait pas les connaissances de base, utiles au quotidien, pour comprendre un graphique, réaliser un budget ou suivre la météo.

Or, cette habileté s’acquiert très tôt. «Son meilleur prédicteur est la maîtrise du concept de nombre en maternelle. Plus l’enfant jongle avec les nombres, plus il va être à l’aise, plus tard, avec les concepts mathématiques.

Pour lutter contre la peur des maths, «il faut rendre les mathématiques aimables et sortir des sentiers battus en frappant l’imagination des jeunes», assure la directrice adjointe du projet sur le développement de la numératie au CRM de l’Université de Montréal, Louise Poirier.

Jeux africains et asiatiques

Cette spécialiste de la didactique des mathématiques en sait quelque chose, car elle visite depuis 5 ans les enfants de cette école de Parc-Extension, un quartier multiethnique et particulièrement défavorisé de Montréal.

Elle y tient depuis deux ans une activité parents-enfants autour des mathématiques et des jeux traditionnels, comme le jeu africain Mancala et le jeu asiatique des tigres et des chèvres, le Bagh Chal.