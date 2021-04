La théorie tient le coup, mais elle n’explique pas tout, d’où les spéculations — vieilles de plusieurs décennies — sur l’existence d’une « cinquième force », ou de particules exotiques aux propriétés encore inconnues.

«L’anomalie» calculée à présent au Fermilab, et décrite dans une étude parue le 7 avril, tire peut-être son origine d’un «phénomène quantique appelé particules virtuelles», résume le New Scientist. Il s’agit de paires constituées d’une particule et de sa jumelle d’antimatière, qui apparaissent et disparaissent au hasard de fluctuations quantiques: lors de leurs brèves apparitions, elles affecteraient le comportement des muons.

Physique du muon hautement théorique

Mais c’est l’explication la plus facile et en réalité, avec les données disponibles, «il n’y a pas une explication unique qui se détache comme étant plus élégante ou plus satisfaisante», résume de son côté Nature.

Tout cela est donc hautement théorique. Comment le démontrer?

Là s’arrêtent les calculs et commencent les spéculations. Ce vers quoi tendent ces recherches — et il reste deux étapes aux cinq des expériences sur le muon en cours au Fermilab — c’est la détection de preuves indirectes de l’existence d’autres types de particules, peut-être elles-mêmes gouvernées par une ou des forces différentes. Mais pour ce qui est d’obtenir des preuves directes de l’existence de ces particules, les paris restent ouverts.