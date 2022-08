La Pathologiste : réalité et fiction font bon ménage

Lesley Richardson est à l’emploi de la Police de la Saskatchewan qui a été créé en 1917 et qui a fonctionné jusqu’en 1928, aux côtés de la Police à cheval du Nord-Ouest, ancêtre de la Gendarmerie royale du Canada.

Un Métis disparu?

Deux affaires requièrent la science de la médecin légiste. Un apprenti forgeron a été battu à mort et un fermier a découvert des ossements sur sa terre. D’emblée, on présume que ceux-ci appartiennent à un Métis disparu un an auparavant.

La curiosité de la «Doc» est piquée à vif. Avant de remettre un corps à la famille, elle prend le temps d’analyser et d’interroger l’estomac, l’intestin, le foie, les reins, la vessie, le cœur, les poumons, le cerveau, les ongles et les cheveux.

Si un policier est bon pour suivre une piste, déchiffrer des indices et réussir n’importe quelle filature, une pathologiste est efficace en faisant parler un cadavre.

Lesley Richardson cherche à gagner l’estime et la confiance des gens par la bonne vieille méthode: «un travail non seulement impeccable, mais acharné».