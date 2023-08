La panne d’électricité de 2003: quand l’Ontario est tombé à plat

D’autres pannes informatiques se produisent au cours de l’après-midi. Le problème: les exploitants du système ne s’en rendent pas compte, en raison même des défaillances des programmes informatiques.

Ce n’est que vers 15h45 que les responsables réalisent que le réseau est menacé. Mais il est trop tard.

Effet domino

Vers 16 h 10, une poussée de courant provoque une surcharge sur certaines lignes de haute transmission, qui deviennent inopérantes. Mais le courant, lui, ne s’arrête pas; il cherche d’autres lignes où circuler. Celles-ci sont de moindre capacité et flanchent à leur tour.

Très rapidement, les incidents se répandent en cascade en Ontario, de Toronto à Windsor, et dans les États environnants : Michigan, Pennsylvanie, New York, New Jersey, Vermont, Connecticut et Massachusetts.

Quelques minutes plus tard, 508 génératrices dans 265 centrales dans les deux pays sont mises à l’arrêt, privant les usagers des 61 800 mégawatts d’électricité qui auraient normalement dû circuler dans la région.