La pandémie n’a pas arrêté le fonctionnement de nos tribunaux d’appel

En 2013, elle a été désignée parmi les «jeunes leaders mondiaux» par le Forum économique mondial, et de 2015 à 2016, a été membre de son conseil de l’agenda mondial sur la justice. Elle a également été choisie par l’Association internationale du barreau pour agir à titre de commissaire dans le cadre d’une mission au Cambodge.

Amélie Lavictoire est avocate générale et directrice générale de la Cour d’appel fédérale et de la Cour d’appel de la cour martiale du Canada. Elle a précédemment occupé le poste de conseillère juridique exécutive et de directrice du Programme des auxiliaires juridiques de la Cour d’appel fédérale.

Avant de se joindre à la Cour d’appel fédérale, elle a occupé le poste de conseillère juridique à la Cour suprême du Canada. Elle a également acquis une forte expérience professionnelle en litige en tant que conseillère juridique pour le Commissariat aux langues officielles.

Elle a comparu devant la Cour suprême du Canada, la Cour d’appel fédérale, la Cour fédérale et les cours supérieures et provinciales et territoriales sur des questions liées aux droits linguistiques, à l’égalité, au droit constitutionnel et au droit administratif. Elle a agi comme conférencière invitée lors de conférences organisés par l’Institut national de la magistrature et l’Association du Barreau de l’Ontario.

Elle est diplômée de l’Université Queen’s et du Programme de common law en français de l’Université d’Ottawa. Après ses études en droit, elle a été auxiliaire juridique auprès du juge John Major de la Cour suprême du Canada. Elle est membre du Comité consultatif du Programme de pratique du droit de l’Université d’Ottawa depuis la création du programme en 2014. Elle est ancienne présidente du Comité des langues officielles de l’Association du Barreau de l’Ontario.