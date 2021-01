La juge Karakatsanis fait honneur au bilinguisme

Selon la juge Karakatsanis, l’apprentissage d’une langue n’est jamais un projet accompli. Depuis 13 ans, sauf en 2020, elle passe une ou deux semaines par année à Québec pour suivre des cours de perfectionnement du français.

«En tant que juge, je veux toujours bien m’exprimer et ne jamais faire des fautes de grammaire ou des fautes de prononciation. C’est difficile pour moi d’accepter que ce ne soit pas toujours le cas.»

Dans le secteur privé

La juge Andromache Karakatsanis a accédé à la Cour suprême du Canada en octobre 2011. Auparavant, elle avait été nommée juge à la Cour d’appel de l’Ontario en mars 2010 et à la Cour supérieure de justice de l’Ontario en décembre 2002.



Diplômée de l’Université de Toronto et de la Faculté de droit de Osgoode Hall, Mme Karakatsanis est auxiliaire juridique à la Cour d’appel de l’Ontario après son admission au Barreau en 1982 . Elle exerce le droit pendant plusieurs années dans le secteur privé, à Toronto, dans le domaine du droit criminel, du droit civil et du droit de la famille.

Dans la haute fonction publique

Elle travaille ensuite pendant 15 ans dans la fonction publique de l’Ontario, où elle occupe différents postes de haut niveau.



Au cours de sa carrière dans le secteur public, Andromache Karakatsanis est présidente et chef de la direction de la Commission des permis d’alcool de l’Ontario de 1988 à 1995; sous-procureure générale adjointe et secrétaire des affaires autochtones de l’Ontario de 1995 à 1997, puis sous-procureure générale de 1997 à 2000.



Elle assume ensuite les fonctions de secrétaire du Conseil des ministres et de greffière du Conseil exécutif de l’Ontario, de juin 2000 à novembre 2002. En tant que plus haute fonctionnaire de la province, elle fournit direction et leadership aux sous-ministres et à l’ensemble de la fonction publique de l’Ontario.



Pendant ses années à la fonction publique, la juge Karakatsanis travaille activement sur des questions liées à l’éducation et à la réforme de la justice administrative. Elle est aussi membre du conseil du Forum des politiques publiques (FPP).