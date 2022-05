La pandémie a créé des étudiants «désengagés»

La pandémie a affecté les étudiants

«La pandémie a créé des gens désengagés», se désole Pierre Losier. Il observe un certain engouement depuis le retour des activités en présentiel. Il a «espoir que l’année prochaine, les gens seront plus présents, répondront aux différentes offres sur le campus, que ce soit des activités culturelles ou autres.»

«L’Université a une partie académique, mais on veut aussi créer des citoyens engagés et si on ne réussit pas à les engager dans la communauté universitaire, ça va être très difficile d’avoir ces gens engagés dans notre communauté par la suite.»

Diana Mbonga Diana aura du pain sur la planche au début de son second mandat à la présidence de l’Association étudiante de l’Université Saint-Paul (AÉUSP). «Le plus gros défi, c’est la participation des étudiants dans ce que nous faisons sur la question démocratique et les activités.»

Malgré un effort de communication par l’utilisation des médias sociaux et d’une infolettre, le faible taux de participation a mené à l’élection de deux membres par acclamation à des postes de direction.

Distanciation = faible participation

La vaste majorité des cours se donne encore à distance au collège La Cité d’Ottawa. Cette réalité, qui dure depuis plus de deux ans, a causé une baisse du sentiment d’appartenance des étudiants et une «faible participation aux différentes activités liées à la vie étudiante et à la vie démocratique», affirme le directeur général de l’Association étudiante de La Cité, Louis-Philippe Hurtubise, dans un courriel.