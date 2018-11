La panacée panachée

Alain Laliberté

Lorsque différents remèdes servis à toutes les sauces comblent tous les désirs de chaque instant.

Il y a des moments comme cela. Mettre sur papier une chronique ruminée depuis quelques jours et divaguer.

Bodegas Langa Chapillon Siendra Catalayud 2015 (15,95 $)

Une petite bombe de fruits noirs gourmande à souhait avec de la rondeur, des tanins gras tendres, du volume et de la tenue. Le vin glisse sans aspérités. Le vin idéal pour les réunions de famille. Et pour soi.

Ruffino Riserva Ducale Oro Gran Selezione Chianti Classico 2014 (47,95 $)

Un vin de grande classe qui, après quelques heures de décantation, se laisse apprécier maintenant. Il serait toutefois sage d’en avoir quelques bouteilles à ouvrir dans quinze ans. La structure présente du nerf qui raffermit les tanins charnus conférés par une maturité d’une excellente matière première. Une acidité du tonnerre supporte un tout élégant et bien intégré.

Cline Ancient Vines Contra Costa Country Zinfandel 2016 (24,95 $)

Situé à une heure de route à l’est de San Francisco, le vignoble de Contra Costa Country a énormément souffert de la Prohibition alors que la vigne y était solidement implantée. Il n’est toutefois pas rare de marcher dans des vignobles centenaires de zinfandel, mourvèdre et carignan.

Cela fait longtemps que je n’avais bu un zinfandel corsé et joufflu qui en donne plus que le client en demande. Un vin juteux et poivré au fruité intense et persistant qui glisse dangereusement dans une intégration harmonieuse des éléments. On le boira sur les cinq prochaines années.

Château La Fleur des Aubiers Médoc 2015 (16,95 $)

Cela fait plaisir de boire du Bordeaux tendre et traditionnel sans artifices ni super extrait. Moyennement corsé et d’excellente facture, on le boit maintenant pour ce qu’il est. Pensez souplesse, fraîcheur, efficacité et plaisir. Il coule si bien qu’il accompagne allégrement un scrabble ou un backgammon.

Craggy Range Te Muna Road Martinborough Sauvignon Blanc 2017 (26,95 $)

Le vignoble de Martinborough est situé dans la partie sud de l’ile septentrionale composant la Nouvelle-Zélande. Marlborough, située au nord de l’ile méridionale, est la Mecque des sauvignons blancs chez les kiwis.

Les styles se rapprochent avec des odeurs intenses et pénétrantes de fruit de la passion, de pamplemousse et groseille blanche. L’attaque en bouche est franche avec une acidité bien sentie et un certain juteux en évolution. Persistants, les arômes suivent avec plus de retenue.

Complices de Loire Terres de Caillottes Pouilly-Fumé 2016 (31,95 $)

Ici, un style de sauvignon blanc qui n’a rien à voir avec celui du Nouveau-Monde. À un nez légèrement herbacé auquel s’invitent des notes de paille sèche et d’agrumes, ce sauvignon blanc élancé comme un marathonien, droit et tendu à souhait, moyennement corsé et très sec de par son acidité nerveuse nettoie la bouche. Il s’avèrera un excellent compagnon de poisson ou pétoncle grillés à préparation simple.

