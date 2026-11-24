Je sais que la seule mention de Donald Trump, dans un reportage ou un commentaire, incite des lecteurs à décrocher et à cliquer sur un autre article ou un autre média. Certains vont jusqu’à se désabonner, afin de ne plus être exposés à des informations traumatisantes.

J’en suis désolé, mais je n’y peux rien: Trump est incontournable.

Le 19 novembre, en marge du sommet des pays de l’Asie-Pacifique à Shenzhen, à côté de Hong Kong, où il a aussi brièvement croisé Mark Carney, Trump s’est entretenu en privé, pour la première fois, avec le président chinois Xi Jinping et le président russe Vladimir Poutine.

Certains ont tenté de comparer cette rencontre «trilatérale» à celle de Yalta en 1945, où Roosevelt, Churchill et Staline ont discuté de l’ordre mondial après la défaite de l’Allemagne nazie.

Yalta a orienté le cours de l’histoire, pour le meilleur (la paix) et pour le pire (l’enfermement de l’Europe de l’Est derrière le Rideau de fer jusqu’en 1990). On sortait de six ans de guerre totale; Washington, Ottawa, Londres et Paris ne souhaitaient pas la prolonger pour repousser l’Union soviétique hors de l’Est de l’Allemagne, la Pologne, la Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie, la Yougoslavie… On a pu rescaper l’Autriche et la Finlande.