La nuit avant Noël a un passé simple!

Clement Clarke Moore est né le 15 juillet 1779 à Manhattan dans l’état de New York. Moore était poète et protestant, en plus de travailler comme professeur de théologie et de littératures grecque et orientale à l’Université de New York. Il est l’auteur présumé du poème A visit from St. Nicholas, écrit entre 1821 et 1822 et publié le 23 décembre 1823 dans le Sentinel, un quotidien de Troy (New York).

À l’origine, il paraît que Moore a écrit son fameux poème dans le seul but de distraire ses six enfants pendant un réveillon de Noël. Mais une certaine Miss Harriet, une amie du professeur et résidente de Troy, aurait copié son poème lors d’une visite chez les Moore pendant les fêtes de Noël.

L’année suivante, et à l’insu de son ami, on dit que Miss Harriet a envoyé le poème à Orville L. Holly, éditeur du Sentinel, sans préciser qui en était l’auteur.

En 1837, Charles Fenno Hoffman, rédacteur en chef du The New-York Book of Poetry, a attribué le poème à son ami, Clement Clarke Moore. Sept ans plus tard et sur l’insistance de ses enfants, Moore lui-même a publié son chef-d’oeuvre dans son livre Poems.

Bien qu’américain, ce poème est devenu un classique de Noël dans le monde entier. Il a été traduit dans de nombreuses langues dont voici quelques titres: