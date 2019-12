La nourriture «bio» aurait peu d’impacts sur la santé

On parle ici d’une «plus grande consommation de fruits, de légumes et de produits de grains entiers et une plus faible consommation de viande, comparativement à d’autres consommateurs. Ils mangent également moins d’aliments transformés et pourraient être ainsi moins exposés aux additifs, ou aux plastifiants, ou aux deux.»

De plus, les consommateurs de nourriture bio sont en général plus actifs physiquement et moins susceptibles de fumer.

Question de pesticides

La seule façon de déterminer avec précision l’impact du bio, recommandent les chercheurs, serait de mener l’équivalent des études «en double aveugle» dont la médecine a l’habitude: deux groupes de gens, l’un nourri d’aliments conventionnels et l’autre d’aliments bio, sans que personne ne sache qui reçoit quoi.

Ils rappellent de plus que la demande des consommateurs pour les produits bio repose avant tout «sur la croyance voulant qu’ils soient plus sains parce qu’ils sont moins contaminés par les pesticides» — une croyance appuyé sur l’argument voulant qu’un pesticide synthétique serait nécessairement nocif, alors qu’un pesticide naturel ne le serait pas.