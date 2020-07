La non-discrimination génétique passe le test

• Le juge Nicholas Kasirer (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Brown et Rowe) est d’avis que les règles touchent uniquement les contrats et visent à empêcher l’utilisation inappropriée des tests génétiques auxquels des gens ont été soumis dans le but de promouvoir leur santé.

Selon le juge Kariser, puisque ce sont les provinces qui sont responsables d’adopter des lois relatives aux contrats, le Parlement n’a pas le pouvoir d’établir les règles en question. Il est à noter que deux des trois juges représentants le Québec font partie de la dissidence.

Réactions politiques

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et procureur général du Québec, prend acte de la décision rendue par la Cour suprême du Canada.

Il tient à souligner que le Procureur général du Canada et le Procureur général du Québec partageaient la même position à l’effet que les assises de cette loi reposaient sur une compétence du Québec. «Malgré cette décision de la Cour, je peux vous assurer que le gouvernement du Québec entend continuer d’exercer son leadership en matière de protection des renseignements personnels et de droit civil ainsi que de défendre ses compétences.»

David Lametti, ministre de la Justice et procureur général du Canada, indique que le dépistage génétique est une question profondément personnelle pour de nombreux Canadiens et leur famille et que ceux qui choisissent de subir ce genre de test doivent avoir l’assurance que leur vie privée sera respectée et que les renseignements sensibles qu’ils obtiennent ne seront pas utilisés à des fins discriminatoires.

«Tous les gouvernements ont la responsabilité de protéger les Canadiens contre ce genre de discrimination selon leurs compétences respectives. Nous sommes au courant de la décision rendue par la Cour suprême du Canada concernant la Loi sur la non-discrimination génétique et nous examinons la décision dans son intégralité. Nous continuerons de travailler avec nos partenaires sur ces questions importantes. Nous sommes également très conscients de l’importance de protéger la vie privée des Canadiens. Ce sera un point primordial des discussions qui suivront.»