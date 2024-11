La Maison veut promouvoir les services de santé mentale pour les femmes

«Nous tenons à le réitérer: demander de l’aide n’est en aucun cas un signe de faiblesse. Au contraire, c’est un moyen de renforcer notre santé mentale et physique», souligne Wilhelmine Babua.

La Foire de la santé au féminin aspirait donc à déconstruire ces obstacles tout en contribuant à la déstigmatisation des préjugés. Il s’agissait également d’ouvrir un espace de d’échange inclusif pour encourager une meilleure compréhension des solutions et ressources disponibles.

Un des objectifs était le développement de collaborations entre les professionnels de santé et les organismes communautaires, dans l’espoir que les professionnels soient en capacité d’adapter leurs pratiques auprès des publics concernés.

La Maison, un centre d’hébergement unique

La Maison est un centre multiservice accompagnant des femmes et enfants francophones victimes de violences conjugales ou intra-familiales. Il est l’unique centre d’hébergement francophone à Toronto.

La mise en place du programme DIVI visait à étendre le champ d’intervention de La Maison. Ce programme recherche à accompagner des femmes francophones, immigrantes ou réfugiées, âgées de 16 ans et plus. Les femmes bénéficiant de ce programme reçoivent un accompagnement individuel sur tous les aspects de la vie quotidienne, tel que l’accès à l’emploi et au logement.