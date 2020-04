La liste d’outils interactifs québécois gratuits s’allonge

Avec le prolongement du confinement, la liste d’outils d’interactifs québécois, utiles aussi aux francophones de partout, continue de s’allonger.

Cuisine

Le chef cuisinier Ricardo Larrivée vous invite dans sa cuisine par le biais de capsules web diffusées sur sa page Facebook. Plusieurs fois par semaine, il vous concocte des recettes.

Ricardo offre également sur son site internet une variété de recettes à essayer avec vos enfants. Peut-être de petits chefs cuisiniers sommeillent en eux.

Francophonie des Amériques

Pour le mois d’avril et mai, le Centre de la francophonie des Amériques propose plusieurs activités qui plairont autant aux plus petits qu’aux plus grands, notamment une belle sélection de livres numériques et audio, des activités pédagogiques, des films. Pour accéder à tout le contenu, il suffit de vous inscrire et c’est gratuit.

De plus, si vous voulez découvrir l’histoire de l’Amérique française en chansons, le spectacle d’Alexandre Belliard est toujours disponible et également, pour ceux qui veulent bouger et lâcher leur fou, le spectacle On fait la fête de la célèbre formation LGS (Le Groupe Swing) est aussi disponible sur le portail web.