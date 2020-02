Sur les routes du continent avec Julien Roussin-Côté

En quête d’aventures et de liberté, Julien Roussin-Côté habite dans un van et sillonne les routes canadiennes et américaines depuis plus de cinq ans.

Dans sa série documentaire La belle vie avec Go-Van, qui sera diffusée sur les ondes d’Unis TV et disponible en ligne dès le 27 février, Julien Roussin-Côté prend la route à travers l’Est du Canada afin d’y rencontrer des personnes ayant choisi, comme lui, des modes de vie alternatifs.

Joint par téléphone la semaine dernière, puisqu’il se trouvait à Montréal, Julien Roussin-Côté est de retour d’un périple aux États-Unis.

Micro-maisons, bateaux, yourtes…



«L’idée de cette série documentaire est venue du fait que moi-même j’habite dans un van», dit-il.