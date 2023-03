«La haine nous affecte à tous les niveaux»

«Je suis une femme privilégiée», affirme Pascale Marchand, «il est important pour moi de contribuer. Quand on a la capacité d’améliorer le sort des autres, il faut faire quelque chose.»

Passionnée de francophonie et de justice sociale

«Depuis qu’elle a gradué de l’université, Pascale est dédiée à la francophonie dans la ville en plus d’être défenseure de la justice sociale et de l’environnement», confiait Natasha Bérubé, qui partage une amitié de plus de 25 ans avec la conférencière.

«Chaque fois que je revois Pascale, ça me rappelle comment il est important pour moi et ma famille de préserver notre français et elle me donne l’énergie de faire les efforts nécessaires pour le garder.»

Pascale Marchand porte plusieurs chapeaux et n’hésite pas à s’impliquer davantage dans sa communauté à Hamilton.