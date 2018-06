Morts et résurrections de la Grande Barrière de corail

Agence Science-Presse

11 juin 2018 à 8h00 11 juin 2018 à 8h00

La Grande Barrière de corail, qu’on dit menacée par un hypothétique réchauffement de la planète, a aussi été mise à mal dans un lointain passé par le refroidissement. À deux reprises, il y a entre 22 000 et 30 000 ans, elle est même «morte».

C’est l’époque où le climat de la Terre évoluait vers ce que nous appelons la dernière ère glaciaire. Pour les coraux, l’effet fut tout autant dévastateur que pourrait l’être un réchauffement de plusieurs degrés: à mesure que les glaces avançaient, le niveau des eaux s’abaissait, exposant à l’air libre une plus grande partie du récif et entraînant sa mort.

Si la Grande Barrière est encore là aujourd’hui, c’est parce que les récifs survivants ont «migré» vers la haute mer.

Mais pas trop: à mesure que les glaces reculaient et que le niveau des eaux remontait, il y a entre 10 000 et 17 000 ans, certains de ces coraux se retrouvaient trop submergés pour que le Soleil ne les atteigne, et ils allaient dépérir à leur tour, selon une analyse parue cette semaine dans Nature Geoscience.

La morale de ces allers et retours, c’est que si une petite partie de l’actuelle Grande Barrière réussit à survivre aux aléas de notre époque, ses «descendants» pourront récupérer et reprendre du terrain… dans plusieurs siècles.