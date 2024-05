La future école secondaire de Vaughan: l’Ascension

«Voici l’aspiration de la nouvelle école secondaire catholique de l’Ascension: faire en sorte que chaque élève ait ce dont il a besoin afin de s’engager à bâtir un monde meilleur, au sein d’une école qui le motive à aller toujours plus haut», a déclaré la présidente du Csc MonAvenir, Geneviève Grenier.

La communauté déjà mobilisée

Le logo de l’école arbore les mots communauté, diversité et foi, que la jeune communauté a choisis comme valeurs fondatrices. Il comprend le trille et la fleur de lys du drapeau franco-ontarien derrière lesquels se croisent des lignes évoquant un triangle, à la fois sommet et lettre A pour Ascension, et la croix, symbole de foi chrétienne.

Le conseiller scolaire représentant la région, Donald Blais, félicite élèves, parents et membres du personnel qui ont participé au processus de consultation qui a mené au choix du nom leur future école secondaire. «Le directeur de l’école, Marc Arseneau, a su mobiliser l’équipe et la communauté pour donner vie à cette nouvelle école.»

«La communauté francophone de York aura bientôt accès à un nouvel établissement qui offre une éducation catholique de qualité, en français, plus près de leur domicile», s’est réjouie la directrice de l’éducation du Csc MonAvenir, Nicole Mollot.

L’école secondaire catholique de l’Ascension accueillera ses premiers élèves de la 7e à la 9e année au 200, avenue Aberdeen à Woodbridge à compter du 3 septembre.