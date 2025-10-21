La face cachée de la Lune après 25 ans: «toujours besoin de réconciliation»

L’une des premières grandes oeuvres du dramaturge, metteur en scène et comédien québécois Robert Lepage, La face cachée de la Lune, ici en version anglaise The Far Side of the Moon, lance la saison du Canadian Stage au théâtre Bluma Appel de Toronto, du 1er au 16 novembre.

C’est un 25e anniversaire pour cette performance solo à deux personnages, d’abord jouée par Robert Lepage lui-même, puis par Yves Jacques, puis pour la télévision par Robert Lepage et Yves Jacques, et de retour au théâtre avec Olivier Normand.

Ce dernier est «artiste en résidence» chez Ex Machina, ayant joué dans d’autres pièces de la compagnie de Lepage à Québec et en tournée. Oui, on peut dire que c’est son «héritier spirituel», confirme Lepage en entrevue à l-express.ca.

«Olivier Normand, c’est un canif suisse multifonctions: comédien, artiste de cirque, metteur en scène… À terme, Ex Machina veut devenir «une vraie compagnie d’écrivains, acteurs, chorégraphes… C’est aussi une façon de rajeunir l’entreprise et d’assurer sa pérennité.»

Ex Machina international

Comme le Cirque du Soleil, Ex Machina a aujourd’hui des spectacles qui tournent continuellement à travers le monde, notamment en Asie.