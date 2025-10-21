La face cachée de la Lune après 25 ans: «toujours besoin de réconciliation»

La pièce de Robert Lepage au théâtre Bluma Appel du 1er au 16 novembre

La Face cachée de la Lune, Robert Lepage
Olivier Normand dans La Face cachée de la Lune, de Robert Lepage.
Partagez
Tweetez
Envoyez

Publié 21/10/2025 par François Bergeron

L’une des premières grandes oeuvres du dramaturge, metteur en scène et comédien québécois Robert Lepage, La face cachée de la Lune, ici en version anglaise The Far Side of the Moon, lance la saison du Canadian Stage au théâtre Bluma Appel de Toronto, du 1er au 16 novembre.

C’est un 25e anniversaire pour cette performance solo à deux personnages, d’abord jouée par Robert Lepage lui-même, puis par Yves Jacques, puis pour la télévision par Robert Lepage et Yves Jacques, et de retour au théâtre avec Olivier Normand.

Ce dernier est «artiste en résidence» chez Ex Machina, ayant joué dans d’autres pièces de la compagnie de Lepage à Québec et en tournée. Oui, on peut dire que c’est son «héritier spirituel», confirme Lepage en entrevue à l-express.ca.

«Olivier Normand, c’est un canif suisse multifonctions: comédien, artiste de cirque, metteur en scène… À terme, Ex Machina veut devenir «une vraie compagnie d’écrivains, acteurs, chorégraphes… C’est aussi une façon de rajeunir l’entreprise et d’assurer sa pérennité.»

Lepage, La face cachée de la Lune
Robert Lepage dans l’adaptation cinématographique de La face cachée de la Lune (2020).

Ex Machina international

Comme le Cirque du Soleil, Ex Machina a aujourd’hui des spectacles qui tournent continuellement à travers le monde, notamment en Asie.

Publicité

Toutes les pièces de Lepage sont d’abord créées en français, mais rapidement traduites et adaptées en anglais. «Il nous est arrivé, dans des milieux bilingues comme Ottawa, de jouer en français l’après-midi et en anglais le soir.»

«En Europe aussi, nous jouons plus souvent en anglais, mais parfois en français dans d’autres pays que la France. Même en Asie, on préfère parfois la version originale en français.»

Histoire et histoire

La face cachée de la Lune met en scène la relation difficile de deux frères aux parcours et aux intérêts très différents, pour évoquer des relations internationales tendues: ici la Guerre froide et la course à l’espace entre les États-Unis et l’Union soviétique.

«J’essaie souvent de raconter un pan de l’Histoire avec grand H et, en même temps, pour qu’on comprenne mieux, une histoire avec petit h qui sert de métaphore.»

Dans les deux histoires, «on a beau compétitionner, à un moment donné il faut une réconciliation».

Publicité

La course à la Lune a été remportée par les Américains en 1969, et les Russes se sont tournés vers d’autres projets. Mais en 1975 les deux nations ont organisé une rencontre entre une capsule Apollo et une capsule Soyouz en orbite.

«Ce fut un moment de réconciliation, qui s’est défait plus tard malheureusement», explique Lepage.

Rappelons que la pièce a été créée en 2000, soit un an avant 2001 et son 11 septembre… «Et avec ce qui se passe dans le monde aujourd’hui, on est encore en mal de réconciliation à bien des niveaux.»

La Face cachée de la Lune, Robert Lepage
La rencontre Apollo Soyouz de 1975.

Jamais de version finale

Les deux frères de La face cachée de la Lune sont donc eux aussi en quête de réconciliation. Par ailleurs, même s’ils se retrouvent à l’occasion du décès de leur mère, la pièce est souvent très drôle.

L’oeuvre est donc toujours d’actualité. Elle n’a d’ailleurs jamais cessé de tourner au Canada et dans le monde, indique Lepage.

Publicité

«Et toutes nos pièces ne sont jamais finales; on continue de peaufiner le texte et la mise en scène.» Ce qui fait que La face cachée de la Lune 2025 n’est plus exactement la même qu’en 2000, et elle continuera d’évoluer.

Lepage est un habitué de Toronto, notamment pour des coproductions d’opéra et de danse. Mais il n’y avait pas présenté de pièce de théâtre de son cru depuis 887 en 2015: une autre histoire avec un grand H (la montée du nationalisme québécois) superposée à une histoire avec un petit h (dans le bloc de logements de son enfance à Québec).

Tableau et miroir

Sachez que, dans La face cachée de la Lune, une porte de laveuse pourra passer pour le hublot d’une capsule spatiale… Chez Lepage, tous les éléments d’un décor conventionnel peuvent devenir autre chose.

Ici, notamment, il exploite un grand tableau noir comme à l’école, ainsi qu’un miroir au plafond (la Lune) pour faire évoluer notre perspective des personnages et de leur environnement.

Lepage, La face cachée de la Lune
Des instruments du Allen Telescope Array, en Californie, qui participent à la recherche de signaux extraterrestres.

Les secrets de l’univers

Les références à l’espace et aux secrets de l’univers abondent ici.

Publicité

Jusque dans la genèse du projet. «Je travaillais sur deux spectacles. L’un à partir d’un livre de Buzz Aldrin, le deuxième homme à fouler le sol de la Lune après Neil Armstrong. L’autre en hommage à ma mère qui venait de décéder. Et j’ai aperçu dans une ruelle une carcasse de machine à laver qui m’a rappelé l’époque où j’accompagnais ma mère au landromat qui me faisait penser à un poste de contrôle.»

L’Américaine Laurie Anderson, qui signe la musique de La face cachée de la Lune, a aussi été artiste en résidence à la NASA (!), ajoute Lepage. «Elle travaillait notamment avec des astronautes devenus artistes, créant la musique accompagnant leurs expositions de photos ou de dessins.»

Enfin, autre rappel de la nécessité de la réconciliation et de la collaboration: un des deux personnages de la pièce s’intéresse au SETI (l’agence de recherche d’intelligences extraterrestres) qui sollicite l’appui du public pour participer à la démarche, leur permettant même d’envoyer leurs propres signaux (vidéos) dans l’espace.

Auteurs

  • François Bergeron

    Rédacteur en chef de l-express.ca. Plus de 40 ans d'expérience en journalisme et en édition de médias papier et numériques, en français et en anglais. Formation en sciences-politiques. Intéressé à toute l'actualité et aux grands enjeux modernes.

    View all posts
  • l-express.ca

    l-express.ca est votre destination francophone pour profiter au maximum de Toronto.

    View all posts

Partagez
Tweetez
Envoyez

Ne manquez pas!

Publicité

Pour la meilleur expérience sur ce site, veuillez activer Javascript dans votre navigateur