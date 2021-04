Une composante clé de notre identité

Un porte-parole du ministre de la Justice David Lametti me confirme que le gouvernement du Canada reconnaît que les langues officielles sont une composante clé de notre identité et un puissant symbole de notre société diversifiée et inclusive.

«Elles font partie intégrante de l’histoire canadienne. Le gouvernement du Canada demeure résolument engagé envers le plein respect de nos deux langues officielles.»



Depuis le 24 mars 2021, une codification des Lois constitutionnelles de 1867 à 1982 fondée sur la version française proposée dans le rapport de 1990 du Comité de rédaction constitutionnelle française est disponible sur le site de la législation du ministère de la Justice.



La nouvelle codification administrative est fondée sur une version française améliorée de la Loi constitutionnelle de 1867 et de ses modifications établie par un comité d’experts formé en vertu de la Loi constitutionnelle de 1982, et n’a pas pour effet d’imposer cette version française à quiconque.

La nouvelle codification des textes constitutionnels rassemble en un tout intelligible les différentes parties du rapport du Comité de rédaction constitutionnelle française à l’intention des juristes, des plaideurs et du grand public.

Cette nouvelle codification administrative des Lois constitutionnelles de 1867 à 1982 est un pas important pour favoriser un meilleur accès aux textes constitutionnels en français et en anglais.

Une injustice historique qui dure depuis trop longtemps

Pour sa part, le Commissaire aux langues officielles Raymond Théberge est d’avis que l’adoption de la version française des textes constitutionnels du Canada est un enjeu fondamental qui soulève des questions importantes quant à l’égalité de statut de nos deux langues officielles et qui est au cœur même des fondements de notre pays.