La Citadelle: une nouvelle année scolaire placée sous le signe de l’excellence

À La Citadelle, nous croyons que la façon dont une école amorce l’année donne le ton à tout ce qui suivra. Ici, septembre n’est pas une période de transition, mais un moment privilégié pour mobiliser les esprits, établir des attentes élevées et installer le rythme de l’apprentissage et de la croissance.

Grâce aux devoirs de vacances, nos élèves reviennent dès la rentrée non seulement prêts à reprendre leurs études, mais surtout à progresser avec confiance.

Dès le premier jour, nos élèves ont été plongés dans un début d’année structuré, dynamique et fidèle à notre philosophie. La Semaine d’Orientation a apporté clarté et direction en définissant les responsabilités, établissant les routines et renforçant la discipline.

En parallèle, les cours, ateliers, laboratoires, activités parascolaires et programmes sportifs ont démarré, permettant aux élèves d’équilibrer défi académique, créativité, travail d’équipe et bien-être.

Les anciens élèves ont renoué entre eux, les nouveaux ont été accueillis chaleureusement, et tous ont suivi le leadership du Conseil des élèves et des Chefs de Maison. La première semaine s’est conclue par la première compétition des Maisons, insufflant énergie, camaraderie et esprit d’école.