La Citadelle: une nouvelle année scolaire placée sous le signe de l’excellence

école La Citadelle
Rentrée scolaire 2025-2026 à l'école torontoise La Citadelle.
Publié 23/09/2025 par Alfred Abouchar

À La Citadelle, nous croyons que la façon dont une école amorce l’année donne le ton à tout ce qui suivra. Ici, septembre n’est pas une période de transition, mais un moment privilégié pour mobiliser les esprits, établir des attentes élevées et installer le rythme de l’apprentissage et de la croissance.

Grâce aux devoirs de vacances, nos élèves reviennent dès la rentrée non seulement prêts à reprendre leurs études, mais surtout à progresser avec confiance.

Dès le premier jour, nos élèves ont été plongés dans un début d’année structuré, dynamique et fidèle à notre philosophie. La Semaine d’Orientation a apporté clarté et direction en définissant les responsabilités, établissant les routines et renforçant la discipline.

En parallèle, les cours, ateliers, laboratoires, activités parascolaires et programmes sportifs ont démarré, permettant aux élèves d’équilibrer défi académique, créativité, travail d’équipe et bien-être.

Les anciens élèves ont renoué entre eux, les nouveaux ont été accueillis chaleureusement, et tous ont suivi le leadership du Conseil des élèves et des Chefs de Maison. La première semaine s’est conclue par la première compétition des Maisons, insufflant énergie, camaraderie et esprit d’école.

école La Citadelle
Des participants au camp de leadership junior.
école La Citadelle
Activité au camp de leadership junior.

Soirée d’orientation

Pour marquer cette rentrée, le Comité de soutien des parents a le premier jour organisé une grande réception conviviale. Plus qu’un simple événement social, cette rencontre a illustré l’esprit de partenariat qui est au cœur de La Citadelle. Les parents ont pu tisser des liens, renforcer leur appartenance à la communauté et célébrer ensemble le début d’une année prometteuse.

Notre Soirée d’orientation et de présentation des programmes (Curriculum Night) a également mis en lumière la responsabilité partagée entre la maison et l’école. Elle a permis d’aligner les familles sur notre philosophie éducative et de créer un solide pont de confiance et de coopération avec les enseignants.

Quand parents et éducateurs débutent l’année sur la même longueur d’onde, chaque élève profite d’un accompagnement cohérent et d’attentes claires.

école La Citadelle
Activité au camp de leadership intermédiaire.

Camp de leadership

Le développement du leadership a aussi été au cœur de la rentrée. À peine six jours après le début des classes, les élèves de la 6e à la 12e année ont participé à un camp de leadership de trois jours à Camp Kawartha.

À travers le canot, l’escalade, les jeux de survie, les parcours aériens et les défis d’équipe, ils ont appris que le leadership ne repose pas uniquement sur l’autorité, mais aussi sur la responsabilité, le respect et la collaboration. Les organisateurs ont été impressionnés par leur maturité, leur solidarité et leur détermination.

Peu après, nos plus jeunes élèves, de la 1re à la 5e année, ont vécu leur propre camp de leadership au YMCA Cedar Glen. Pour plusieurs, c’était une première aventure loin de l’école, et ce fut une expérience inoubliable de travail d’équipe, de responsabilité et d’amitié. Ils en sont revenus plus confiants et avec un sentiment accru d’appartenance.

école La Citadelle
Activité au camp de leadership senior.

Premiers tests

En parallèle, la vie académique s’épanouissait déjà. Les élèves faisaient leurs devoirs, se préparaient à leurs premiers tests, s’initiaient aux sciences, résolvaient des problèmes de mathématiques, composaient de la musique, pratiquaient des sports, développaient leurs compétences en informatique, créaient des œuvres d’art et répétaient pour des présentations théâtrales.

Ces activités ne visent pas à accélérer le rythme, mais à cultiver discipline, engagement et curiosité. À La Citadelle, le défi intellectuel et l’expression artistique avancent main dans la main, aidant chaque enfant à devenir un apprenant à la fois compétent et créatif.

Tout cela est possible parce que La Citadelle est une école où les valeurs se vivent au quotidien et ce, sans artifices. Dans un environnement sans distraction liée aux téléphones cellulaires, les élèves sont pleinement présents avec leurs enseignants et leurs camarades.

école La Citadelle
Canotage au camp de leadership senior.

Principes directeurs

Respect, discipline et excellence ne sont pas de simples slogans, mais des principes directeurs qui façonnent la salle de classe, le terrain de sport et chaque interaction au sein de notre communauté.

Voilà pourquoi la rentrée à La Citadelle est si remarquable. Elle n’est pas une simple introduction à l’apprentissage, mais sa véritable fondation. Dès le premier jour, nos élèves sont engagés, disciplinés et inspirés, prêts à entreprendre une année de découvertes, de croissance et de réussite.

