Non merci aux téléphones portables à l’école

Enfin, les téléphones portables et tout appareil similaire tels que les montres électroniques, sont couramment utilisés pour tricher lors des examens, des quiz et des devoirs en partageant des réponses avec des camarades de classe et en utilisant des ressources en ligne de manière furtive.

Des règles claires

Alors pourquoi avons-nous si peur de les interdire à l’école et surtout en classe? La réponse réside dans le fait que la technologie est omniprésente et considérée comme essentielle au quotidien, que les valeurs éducatives actuelles mettent l’accent sur la préparation des élèves à un monde numérique et que les compétences en technologie et en communication sont devenues des aspects cruciaux de l’éducation, encourageant ainsi les écoles à intégrer la technologie dans leurs méthodes pédagogiques.

Interdire les téléphones pourrait alors être perçu comme un pas en arrière. Les éducateurs modernes sont souvent confrontés au dilemme de comment équilibrer les avantages technologiques des téléphones portables avec les inconvénients potentiels qu’ils apportent en termes de distraction et de comportement inapproprié.

De plus, interdire les téléphones demande un effort constant et cohérent de la part des enseignants, des parents et des élèves, ce qui n’est vraiment pas le cas au quotidien.

La gestion de l’utilisation des téléphones portables en classe nécessite des règles claires et des attentes bien définies, ainsi que la volonté de les appliquer de manière uniforme, en commençant par les éducateurs qui devraient donner l’exemple en n’utilisant pas les téléphones portables en classe ou lors de supervisions.