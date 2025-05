La Citadelle: 25 ans d’un projet de cœur, de rigueur et de sens

Cette célébration n’était pas un point final, mais un point d’ancrage pour apprécier le chemin parcouru et réaffirmer les fondements de notre projet éducatif.

Dans un monde où l’éducation valorise de plus en plus l’instantané, l’agréable et le facile, nous avons fait – et continuerons à faire – le choix délibéré d’un modèle fondé sur l’exigence, la cohérence et la transmission de valeurs durables. Ce n’est pas toujours le chemin le plus simple, mais c’est celui qui, à nos yeux, prépare véritablement les jeunes à la vraie vie, avec ses responsabilités et ses exigences.

La Citadelle n’a jamais été tout simplement une institution parmi d’autres. C’est une forteresse – intellectuelle, morale, éducative – bâtie pour durer.

Elle continue d’évoluer avec le temps, sans toutefois céder à la tendance actuelle qui consiste à sacrifier ou à diluer les valeurs éducatives fondamentales telles que la structure et la discipline, le travail et l’effort, l’esprit critique, la curiosité intellectuelle, le respect, l’autonomie, l’exigence académique, l’équité et l’inclusion, la responsabilité, ainsi que la collaboration.

Ces principes ne sont pas de simples idéaux, mais des piliers concrets qui soutiennent notre mission éducative et assurent la formation de jeunes citoyens compétents, conscients et engagés.