Rentrée du 25e anniversaire à La Citadelle

Les enseignants, les élèves et les parents abordent cette année avec un enthousiasme renouvelé, déterminés à honorer l’héritage de l’école et à consolider les bases solides établies au fil des ans. Ensemble, ils aspirent à faire de l’année scolaire 2024-2025 un chapitre mémorable et significatif dans l’histoire de La Citadelle.

Alfred Abouchar

Ce moment de célébration est également une occasion de rendre hommage à ceux qui ont façonné l’identité de La Citadelle, en particulier son fondateur et directeur actuel, Alfred Abouchar, dont le parcours exceptionnel incarne l’engagement envers l’éducation bilingue en Ontario.

Visionnaire et passionné, ce leader a joué un rôle déterminant dans la promotion et la consolidation de l’éducation en langue française dans la province. Son dévouement à l’éducation et à la communauté minoritaire francophone dans sa diversité est inégalé, et son parcours est un exemple inspirant pour tous ceux qui partagent sa passion pour l’éducation.

Éducation holistique

Parallèlement, La Citadelle enrichit la vision de l’école en matière d’éducation holistique à travers ses ressources pédagogiques alignées sur les standards internationaux. Ces ressources répondent aux divers besoins de ses élèves en maintenant et renforçant leurs compétences académiques, ainsi que leurs aptitudes sociales, émotionnelles et culturelles.

Le programme d’éducation multilingue incluant le Français, l’Anglais, et une 3e langue à La Citadelle continue de jouer un rôle central, préparant les élèves à naviguer dans un monde globalisé avec une maîtrise accrue des langues et une compréhension approfondie des différentes cultures.