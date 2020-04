La bile d’ours commercialisée bien avant la CoViD-19

L’acide ursodéoxycholique est aussi utilisé pour les traitements de dissolution des calculs rénaux. Une étude sino-australienne de 2015 confirme que le médicament entraîne des effets secondaires minimes pour les patients.

Médecine traditionnelle

En médecine traditionnelle chinoise par contre, la bile d’ours est utilisée pour traiter cancers, rhumes et gueule de bois. Aucune étude scientifique solide n’a prouvé son efficacité. On s’en sert également comme ingrédient actif dans certains dentifrices, dans des traitements pour l’acné, des shampoings et des tisanes.

Pourquoi les ours noirs? Parce qu’ils sont reconnus pour sécréter davantage de bile que les porcs, les vaches, les humains ou la plupart des mammifères.

La décision d’autoriser le Tan Re Qing pour le traitement de la CoViD-19 intervient pourtant un mois après le bannissement par la Chine de la consommation de viande d’animaux sauvages, dont le commerce (souvent dans des marchés publics) est soupçonné d’être un des facteurs d’éclosion d’épidémies de type zoonose (virus passant d’animaux à humains), dont fait partie la CoViD-19.

Un commerce mondial

La bile d’ours noir est principalement récoltée par cathéter, directement dans les organes d’ours maintenus en captivité dans des fermes spécialisées. Plusieurs études estiment que les fermes biliaires chinoises comptent entre 10 000 et 12 000 individus, principalement des ours noirs asiatiques (Ursus thibetanus).