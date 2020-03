5 mythes sur la CoViD-19 et la distanciation sociale

Là-bas, même avec ces restrictions sévères, les admissions dans les hôpitaux et aux soins intensifs avaient continué de croître pendant des semaines. La raison étant que la contagion, quoi qu’on fasse, circule d’ores et déjà et qu’il peut s’écouler des semaines avant qu’une personne, infectée sans le savoir, devienne malade au point d’avoir besoin de soins.

3. La distanciation sociale pendant un peu plus d’un mois pourrait arrêter l’épidémie de façon permanente? On ne sait pas

S’il est vrai que des mesures de distanciation sociale efficaces contribuent à faire décliner le virus dans une ville ou une région, il reste présent. L’histoire des quarantaines démontre que quand la distanciation sociale fonctionne, les cas d’infection diminuent, mais que quand les mesures sont allégées, ils peuvent ressurgir en grand nombre.

Ceci laisse croire que cette pratique doive être mise en place sur une longue période de temps.

4. Seules les personnes testées positives pour la CoViD-19 devraient s’isoler? Faux

Aux États-Unis, le nombre de tests de dépistage est très insuffisant. Au Canada, certains se demandent s’il est suffisant.

Avec la saison plus chaude qui approche et la diminution du nombre de personnes ayant des grippes ou des rhumes, il sera plus facile de détecter la CoViD-19 chez les personnes ayant des infections respiratoires.