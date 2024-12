La base secrète sous les glaces du Groenland

Une base construite sous les glaces du Groenland, il y a un demi-siècle, et abandonnée presque aussi vite, a vu son existence «révélée» par un avion de la NASA qui effectuait une cartographie radar du Nord de cette île recouverte d’une calotte glaciaire.

Sur les images, on voit très nettement des lignes droites qui n’ont rien de naturel, et qui trahissent ce qui reste des passages souterrains et des hangars dont une partie aurait dû accueillir des missiles pointés vers l’Union soviétique, à l’époque de la guerre froide.

Ver de glace

Il faut préciser que l’existence cette base, appelée Camp Century, n’était plus un secret depuis longtemps.

Mais ça l’était à l’époque: le «projet Iceworm» (ver de glace) était censé créer, à son terme, 4000 km de tunnels, à 12 mètres de profondeur, et une véritable petite «ville sous la glace». Celle-ci, outre les installations militaires, aurait abrité des laboratoires, des magasins et un cinéma.

La «ville», qui aurait pu accueillir 200 soldats et des scientifiques, n’a jamais atteint cette ampleur (il y a eu seulement quelques kilomètres de tunnels). Les ingénieurs se sont rapidement rendu compte que l’instabilité de la calotte glaciaire rendait impossible de garantir l’intégrité des plafonds et des tunnels, et les militaires ont abandonné l’idée.