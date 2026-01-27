Kelly Burke confirmée comme prochaine commissaire aux langues officielles

Kelly Burke sera la prochaine commissaire aux langues officielles du Canada. Son nom a été officialisé à la Chambre des communes lundi, premier jour de retour du Parlement.

Kevin Lamoureux, secrétaire parlementaire du leader du gouvernement à la Chambre des communes, a déposé le certificat de nomination après la période de questions ce 26 janvier.

Le nom de Kelly Burke avait été révélé dans les médias en novembre, sans être démenti ou confirmé officiellement par le gouvernement.

Dans quelques semaines

La juriste prendra ainsi son poste d’ici plusieurs semaines, le temps que le processus parlementaire suive son cours.

Kelly Burke succède à Raymond Théberge, qui partira à la retraite ce 28 janvier.