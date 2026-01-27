Kelly Burke confirmée comme prochaine commissaire aux langues officielles

Kelly Burke, commissaire aux langues officielles
Kelly Burke. Photo: capture d'écran, archives
Publié 27/01/2026 par Inès Lombardo

Kelly Burke sera la prochaine commissaire aux langues officielles du Canada. Son nom a été officialisé à la Chambre des communes lundi, premier jour de retour du Parlement.

Kevin Lamoureux, secrétaire parlementaire du leader du gouvernement à la Chambre des communes, a déposé le certificat de nomination après la période de questions ce 26 janvier.

Le nom de Kelly Burke avait été révélé dans les médias en novembre, sans être démenti ou confirmé officiellement par le gouvernement.

Dans quelques semaines

La juriste prendra ainsi son poste d’ici plusieurs semaines, le temps que le processus parlementaire suive son cours.

Kelly Burke succède à Raymond Théberge, qui partira à la retraite ce 28 janvier.

Ce dernier a été aux commandes du Commissariat aux langues officielles pendant près de 9 ans, après une prolongation d’un an, notamment en raison des élections fédérales en 2025.

Son mandat a été marqué notamment par la modernisation de la Loi sur les langues officielles, en 2023.

Originaire de Cornwall, Kelly Burke a été commissaire aux services en français de l’Ontario de 2020 à 2023, au sein du Bureau de l’Ombudsman.

«On attend un leadership fort»

Pour la présidente de la Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA), Liane Roy, «c’est important qu’on ait cette nomination avant que le travail des comités se poursuive ou commence, parce qu’on est en plein dedans. (…) On attend un leadership fort de cette nouvelle personne.»

Pour la FCFA, le fait que Kelly Burke soit une juriste et qu’elle ait œuvré comme commissaire aux services en français de l’Ontario facilitera son entrée en poste, au moment même où les règlements, notamment ceux liés à ses nouveaux pouvoirs de sanction et celui sur les mesures positives – qui est encore à l’état de projet – devront être validés.

«Pour l’Ontario français, c’est une nomination qui compte», a réagi Fabien Hébert, le président de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO).

«Mme Burke connaît nos réalités, nos défis, mais surtout nos ambitions. Nous avons eu l’occasion de travailler avec elle lorsqu’elle occupait la fonction de commissaire aux services en français de l’Ontario, et nous savons à quel point sa rigueur, son sens du devoir public et sa compréhension des communautés francophones en situation minoritaire peuvent faire une différence.»

Départ toujours inexpliqué

En 2020, elle avait obtenu le poste provincial après l’abolition du Commissariat aux services en français par le gouvernement de Doug Ford. Première titulaire du poste sous cette nouvelle forme, elle a traité plus d’un millier de plaintes et enquêté sur les compressions aux programmes en français de l’Université Laurentienne.

Elle a quitté ses fonctions abruptement en mars 2023, sans qu’aucune explication ne soit fournie par elle ou par l’Ombudsman.

Avocate de formation, Kelly Burke possède une expertise en droits linguistiques et a occupé plusieurs postes de haute direction au sein de la fonction publique ontarienne.

