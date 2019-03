Karen Vanderborght veut reconnecter les jeunes et les aînés

Alicia Blancher

22 mars 2019 à 18h50 22 mars 2019 à 18h50

À travers l’exposition expérientielle Grey Matter, l’artiste d’origine belge Karen Vanderborght souhaite explorer le potentiel poétique de la réalité augmentée des téléphones intelligents, en l’associant à la sagesse des aînés.

Tout en écoutant les propos de dix aînés canadiens sur le thème de la vieillesse, le public peut interagir avec leurs visages sur l’application Snapchat. Une petite démonstration s’impose.

Installée depuis 13 ans au Canada, Karen Vanderborght travaille sur des projets de réalité virtuelle et de réalité augmentée depuis près de 4 ans. Parmi ses clients les plus prestigieux, l’ONU ou encore Radio Canada.

«La réalité virtuelle permet, grâce à un casque, une immersion totale dans un monde fictif entouré de l’image, tandis que la réalité augmentée, comme son nom l’indique, ne fait qu’augmenter la réalité, sans nous couper nécessairement du réel», éclaire l’artiste.

Ainsi avec Grey Matter, le cellulaire devient une fenêtre qui nous donne accès à une autre réalité, avec des filtres, grâce à la détection de nos visages et de nos mouvements.

Faire un pont entre différentes générations

Le projet est né il y a environ 4 ans. C’était au départ un documentaire interactif, qui s’est transformé peu à peu en vidéo, pour enfin devenir l’expérience de réalité augmentée qu’est aujourd’hui Grey Matter.

«L’idée était de faire un pont entre les jeunes générations, qui sont très souvent sur leurs cellulaires, et les personnes âgées, pas très actives sur les réseaux sociaux», explique à L’Express Karen Vanderborght.

Pour ce faire, cette dernière a recueilli le témoignage de dix aînés sur leur parcours, parfois atypique, et leur rapport au temps et à la vieillesse. Parmi ces seniors, on retrouve la sénatrice Anne Cools, première sénatrice noire au Canada, un leader Ojibwe, ou encore une organiste d’église qui a fait son coming out à 80 ans.

Le nom du projet Grey Matter fait ainsi référence à la sagesse des aînés. De plus, la couleur du gris porte une signification symbolique. «Quand on vieillit, on sait que rien n’est tout blanc ou tout noir», souligne Karen Vanderborght.

«En Amérique du Nord, les personnes sont plus détachées de leurs grands-parents qu’en Belgique»

L’artiste regrette avant tout que les conseils des aînés ne soient pas appréciés à leur juste valeur, en particulier en Occident. Un constat davantage marqué depuis qu’elle vit en Amérique du Nord.

«En Belgique, les jeunes vont voir leurs grands-parents au moins une fois par semaine. Ce n’est pas vraiment le cas ici», témoigne Karen Vanderborght.

Si ce rapport aux personnes âgées dans nos sociétés l’a beaucoup inspiré dans son projet, c’est grâce aux jeunes générations qu’il s’est en quelque sorte concrétisé.

«J’ai découvert Snapchat avec mes nièces qui avaient alors 10 et 12 ans», nous explique l’artiste en souriant.

Snapchat très intéressé par le projet

Au départ, Karen Vanderborght utilisait Facebook et Snapchat pour concevoir Grey Matter. Mais suite au scandale qui a éclaboussé le site de Mark Zuckerberg pour l’utilisation des données, l’artiste s’est rapprochée de Snapchat, davantage accessible.

«Je voulais injecter quelque chose de poétique et d’artistique à cette plateforme, qui est un outil pour moi».

Néanmoins, cette collaboration avec Snapchat va peut-être perdurer au-delà du 28 mars chez Trinity Square Video, rue Richmond Ouest.

Intéressée par le projet de Karen Vanderborght, la plateforme va éventuellement promouvoir «Grey Matter» au sein même de l’application par la suite.