Kapanen donne la victoire aux Maple Leafs en prolongation

Échos de vestiaire

Auteur du but vainqueur, Kasperi Kapanen a dit que même s’il n’avait pas compté depuis longtemps, ça ne voulais pas dire qu’il jouait mal et qu’il apportait d’autres bons éléments à l’équipe. Il a également vanté son coéquipier Zach Hyman en disant qu’il est tout simplement sous-estimé.

Lorsque questionné au sujet de la déclaration de Kapanen, ce même Hyman a dit: « Pas dans notre vestiaire du moins. Peut-être à l’extérieur mais ça m’importe peu. Je vais juste sur la glace et fais mon travail. »

Quant à Jack Campbell, il a obtenu le ballon du match. Un joueur obtient un ballon de basket utilisé par les Raptors après chaque partie à titre de joueur étoile selon l’équipe. Il a dit qu’il est toujours difficile envers lui même et qu’il aurait aimé ne pas accorder de buts. « Je veux toujours être le plus parfait possible. C’est une belle victoire et on va prendre les 2 points mais pour moi, je sais que je peux jouer mieux. »