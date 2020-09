Josianne T Lavoie remporte le Prix Paulette-Gagnon

C’est la dramaturge Josianne T Lavoie, active dans la région d’Ottawa-Gatineau, qui a remporté cette année le Prix Paulette-Gagnon la Fondation pour l’avancement du théâtre francophone au Canada (Fondation ATFC).

Ce prix d’une valeur de 5 000 $ permet à un ou une artiste de l’Ontario de réaliser un projet de création, de formation ou de perfectionnement professionnel. Il est accordé à des artistes ou travailleurs culturels de la relève, qui œuvrent professionnellement depuis au minimum un an et au maximum dix ans dans le milieu théâtral, toutes expériences confondues.

Allumettières en grève

Josianne T Lavoie reçoit cette somme pour écrire une pièce inspirée librement d’un aspect très peu exploré de l’histoire d’Ottawa-Gatineau: «Ma création s’intitule Le 13e élément et portera sur les travailleuses de la compagnie E.B. Eddy, de Hull, populairement appelées les allumettières.»

Ces ouvrières, pour la plupart des adolescentes issues de familles défavorisées, ont marqué l’histoire de la région et du pays au tournant du XXe siècle en déclenchant, il y a exactement 101 ans, la première grève menée par un syndicat féminin. «Ce sont les femmes qui m’intéressent, leur quotidien, leur intimité, leur monde intérieur», précise Josianne Lavoie.

Cette année, la Fondation avait reçu neuf candidatures pour le Prix Paulette-Gagnon. Selon son président, Guy Mignault (l’ex-directeur artistique du Théâtre français de Toronto), «le travail du jury n’a pas été facile; il a arrêté son choix sur Le 13e élément de Josianne T Lavoie parce qu’il s’agit d’une idée ambitieuse qui allie historique et temps actuel».

La parole des femmes

Selon la récipiendaire, ces bourses ou prix «sont rares, précieux et déterminants pour le parcours des artistes créateurs. Cela me permettra de faire un saut vertigineux dans la vie; en tant que femme et artiste, je suis prête».