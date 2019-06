«Je ne peux pas cacher la moitié de mon identité»

Culture francophone, pas bilingue

Durant l’entrevue, Paul-François Sylvestre (Paul tout court dans sa famille) a souligné que son éducation à l’Université d’Ottawa, contrairement à celle de ses sœurs à University of Windsor, lui a inculqué une culture francophone et non bilingue, voire anglophone, comme c’est le cas pour ses trois sœurs.

«Moi, j’attends de lire Louise Penny en traduction, alors que ma sœur aînée Fernande découvre la dernière enquête d’Armand Gamache un an avant moi en version originale anglaise. Elle ne lit jamais un roman en français.» Même famille, culture différente.

Rencontres en ligne

Une personne du public a cherché à savoir si l’invité travaillait présentement à un nouveau roman. L’œuvre en cours de Sylvestre campe un septuagénaire (!) qui s’est inscrit à une agence de rencontre en ligne et qui découvre que des milliers d’hommes dans la trentaine ou quarantaine cherchent une âme-frère de 50, 60 ou 70 ans et plus.

«J’ai eu des correspondants russes qui devenaient follement amoureux après seulement trois courriels. L’un d’eux m’a envoyé un poème à la Saint-Valentin. Un Iranien m’a supplié de le marier, un Ivoirien est suspendu à mes lèvres… De quoi enrichir plus d’un chapitre!»

La série Croisée des mots est une initiative du Torontois Gabriel Osson, président de l’Association des auteures et auteurs de l’Ontario français. Elle devrait reprendre à l’automne prochain, toujours en partenariat avec la Bibliothèque publique de Toronto.