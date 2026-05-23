Itinérance à Valence

Valence
Le complexe de la Cité des Arts et des Sciences de Valence, oasis de modernité dans une ville historique. Photos: Aurélie Resch, l-express.ca
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Publié 23/05/2026 par Aurélie Resch

J’avais treize ans lorsque je suis partie pour la première fois en voyage, seule avec ma mère. Passionnée par la langue et les artistes espagnols, elle m’emmena découvrir Barcelone. Juste elle et moi. Quarante ans plus tard, nous remîmes le cap sur l’Espagne, mère-fille. Cette fois à Valence.

Avec 850 740 habitants, Valence est la troisième plus grande ville d’Espagne, après Madrid et Barcelone. Ses larges avenues, sa place centrale, ses innombrables boutiques et restaurants rendent cette métropole sur la côte orientale de la péninsule ibérique très agréable à arpenter.

L’âge n’ayant en rien entamé notre appétence pour la découverte, c’est gaiement que nous nous mêlons aux locaux et aux touristes pour acheter des fruits au marché, écouter les concerts improvisés dans les rues ou siroter une horchata à l’une des terrasses animées du centre.

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Une rue de Valence.
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Une rue de Valence.

Ville agréable et accueillante

Les Valenciens sont chaleureux et nous partagent volontiers leurs bons plans, leurs musiques et séries télévisées préférées.

Notre tandem a du succès, et, si le matin, dans les petits bars, les travailleurs expédient leur petit-déjeuner sans vraiment échanger de regards, au moment du déjeuner (c’est-à-dire vers 14h30), l’ambiance est davantage à la rigolade et à la conversation.

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Aurélie Resch à Valence.
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Végétation impressionnante.

Nous sympathisons ainsi avec une commerçante et un restaurateur italien de la Plaza Redonda, une maîtresse d’école et un habitué de churros et chocolats chauds à la fameuse Horchateria Santa Catalina.

Nous parcourons des kilomètres le nez en l’air pour admirer les façades, les balcons fleuris et les statues.

Nous nous aventurons dans de petits passages étroits et des ruelles à l’écart pour surprendre la vie espagnole loin des foules.

Nous entrons dans les boutiques de mode locales pour essayer robes et chaussures, puis dans les librairies pour dénicher le petit bouquin qui nous occupera dans le train.

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Le marché.
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Au marché.

Un héritage toujours présent

Pour un petit tour d’Histoire, direction la Vieille Ville. Elégance médiévale, folie baroque, bâtiments et intérieurs rivalisant de beauté et de curiosités, il y a de quoi satisfaire notre âme de voyageuses dans ce périmètre historique.

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Monument incontournable de Valence, cathédrale érigée sur les fondations d’une ancienne mosquées, Plaza Reina étonne avec son métissage d’arts roman, gothique et baroque.

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La place centrale de Valence.
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Une partie des murailles de Valence.

Nous ne faisons pas la queue pour monter au sommet de la tour de 50m de haut qui promet une vue imprenable sur la ville et préférons nous diriger vers la Lonja de la Seda (la Bourse de la Soie), Plaza del Mercado, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2018.

Chef d’œuvre architectural et symbole de l’âge d’or de Valence au XVIe siècle, ce bâtiment est le reflet même de la prospérité de la ville à une époque où le commerce de la soie florissait et la hissait au rang des métropoles glorieuses.

Nous avons été notamment séduites par la salle des colonnes et son ambiance tant mystérieuse que grandiose, dans laquelle j’aurais volontiers tourné une aventure de James Bond.

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La Bourse de la soie.
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La Bourse de la soie.

Les remparts médiévaux de Valence, dont las Torres de Serranos édifiées au XIVe siècle, sont un lieu de rendez-vous des valenciens et un point de repère dans la ville pour les touristes. De style gothique, elles nous offrent une vue imprenable sur les toits de la Vielle Ville d’un côté et sur le jardin du Turia de l’autre.

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Nous nous sommes bien entendu émerveillées devant la richesse de la décoration de la coupole de la Basilica de la Virgen de los Desemsparados, autre bel exemple de l’art baroque du XVIIe siècle de la ville et avons gardé les yeux tournés vers le ciel pour surprendre d’autres détails architecturaux qui ravissent les amateurs d’Histoire et d’architecture que nous sommes.

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La Basilica de la Virgen de los Desemsparados.
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Dans la Basilica de la Virgen de los Desemsparados.

La Cité des arts et des sciences

Inauguré le 16 avril 1998, ce fabuleux complexe créé par les architectes Santiago Calatrava et Félix Candela, auquel s’ajoute en décembre 2008, le pont de l’Assut de l’Or et l’Agora en novembre 2009, est devenu l’un des symboles artistiques de Valence.

C’est donc avec beaucoup d’entrain que nous nous lançons dans un périple de bus et de marche pour rejoindre depuis le centre-ville, ce bel ensemble. Nous n’avons pas été déçues. Combinaison de structures métallique et de verre, les différentes parties de la Cité des Arts et des Sciences sont un pur enchantement.

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Architecture saisissante.
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Des palais à tous les coins de rue.

Si les familles s’enthousiasment dans l’enceinte de l’Oceanografic (le plus grand aquarium d’Europe), nous nous émerveillons davantage en marchant d’un monument à l’autre, chacun présentant un bijou d’élégance et d’audace architecturale.

De l’aquarium en forme de nénuphar à l’Hemisferic qui ressemble à un œil gigantesque et qui abrite un bel planétarium et une salle IMAX, puis au Musée des Sciences Principe Filipe charpenté comme un immense squelette de dinosaure, l’Opera, en passant par le pont de 180m enjambant les jardins de Turia, tout n’est qu’enchantement.

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Le plus grand aquarium d’Europe.
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La Cité des Arts et des Sciences.

Nous faisons halte à l’Agora, place couverte, entourée d’un lac artificiel pour reprendre notre souffle et nos esprits. Valence et ses richesses architecturales demandent une forme relative pour parcourir tous ces kilomètres d’œuvres d’art.

Si à treize ans, je suivais ma mère dans Barcelone et ne partageais avec elle qu’un fragment de sa scène culturelle et artistique, aujourd’hui, je peux échanger à pied d’égalité mes impressions et émotions sur l’art, l’Histoire et l’architecture.

Auteurs

  • Aurélie Resch

    Chroniqueuse voyages. Écrivaine, journaliste, scénariste. Collabore à diverses revues culturelles. Réalise des documentaires pour des télévisions francophones. Anime des ateliers d’écriture dans les écoles, les salons du livre et les centres culturels.

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