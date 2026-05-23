Itinérance à Valence

J’avais treize ans lorsque je suis partie pour la première fois en voyage, seule avec ma mère. Passionnée par la langue et les artistes espagnols, elle m’emmena découvrir Barcelone. Juste elle et moi. Quarante ans plus tard, nous remîmes le cap sur l’Espagne, mère-fille. Cette fois à Valence.

Avec 850 740 habitants, Valence est la troisième plus grande ville d’Espagne, après Madrid et Barcelone. Ses larges avenues, sa place centrale, ses innombrables boutiques et restaurants rendent cette métropole sur la côte orientale de la péninsule ibérique très agréable à arpenter.

L’âge n’ayant en rien entamé notre appétence pour la découverte, c’est gaiement que nous nous mêlons aux locaux et aux touristes pour acheter des fruits au marché, écouter les concerts improvisés dans les rues ou siroter une horchata à l’une des terrasses animées du centre.

Ville agréable et accueillante

Les Valenciens sont chaleureux et nous partagent volontiers leurs bons plans, leurs musiques et séries télévisées préférées.

Notre tandem a du succès, et, si le matin, dans les petits bars, les travailleurs expédient leur petit-déjeuner sans vraiment échanger de regards, au moment du déjeuner (c’est-à-dire vers 14h30), l’ambiance est davantage à la rigolade et à la conversation.