Bonus d’été autour d’Ireland Park et de Harbourfront

L’oeuvre Elegy for Lake Ontario de Kirsten McCrea et JP King semble directement connectée avec le paysage qu’on voit par les fenêtres. L’eau du lac Ontario semble se déverser dans la pièce, en paliers aux motifs joyeux et colorés, perpétuant le mythe que le lac est maintenant en bonne santé.

L’installation Triple Deity de Kizmet est spectaculaire, remplissant tout notre champ de vision.

La Room of Pleasures de La Pupille + Alfalfa The Dreamers est à la fois érotique et élégante.

Il faut réserver en ligne, mais…

On peut réserver gratuitement un créneau horaire en ligne pour visiter l’exposition.

Lors de ma visite, on m’a dit que bien que la majorité des créneaux affichent complet sur le site, on peut se rendre sur place avec de bonnes chances de profiter des spots libérés par ceux qui ne se présentent pas.