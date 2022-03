Interview avec Shilpa Ahluwalia, la photographe de Pro Tem

Un cours d’arts visuels à Glendon

Grâce aux cours Photographie numérique et Art et peinture du professeur Marc Audette, j’ai eu l’occasion d’apprendre les fonctionnalités de la caméra et de pratiquer davantage ma passion pour l’art.

Avant la photographie, je me portais déjà vers l’art visuel. Je me rappelle comment j’avais l’habitude de demander à mes parents de m’acheter de la peinture afin que je puisse peindre un tableau traditionnel: avec des montagnes bleues, un soleil brillant en haut au centre, une rivière au milieu et une plage en bas.

Aujourd’hui, je continue d’accorder un peu de temps chaque semaine à mes créations artistiques. C’est essentiel au bien-être de l’âme.

Quels artistes vous inspirent?

Inkquisitive (Amandeep Singh), qui travaille avec plusieurs belles couches d’encre, et Leonid Afremov, qui a travaillé avec de la peinture à l’huile, sont parmi mes artistes favoris.

Il y a d’autres artistes qui me servent d’inspirations quotidiennes et impactent mon travail, avec qui je rentre en contact directement par l’entremise de Pinterest ou d’Instagram.