Incapables de travailler dans leur langue, des fonctionnaires quittent

Isaac*, lui, fait toujours partie de la fonction publique. Il a tout de même choisi de quitter un poste pour un autre au sein de l’appareil fédéral, en grande partie parce que son niveau d’anglais ne lui permettait d’accéder à des postes plus hauts gradés, mais aussi parce que l’attitude envers le français le «décourage».

«C’est très lourd. Jusqu’à environ deux ans passés, je me battais bec et ongle pour le français au travail», se souvient-il.

Mais se battre lui a déjà donné «mauvaise presse» auprès de gestionnaires qui refusaient de le superviser dans la langue de son choix. «Juste parce que j’ai fait valoir mon droit», déplore Isaac. Le harcèlement dont il estime avoir été victime aurait commencé après cet incident.

«Mes tâches sont présentement à 95% en anglais. Mes collègues, [même les] bilingues, préfèrent parler en anglais, donc ça devient très difficile pour moi de m’exprimer dans la langue de mon choix.»

De son côté, Félix était témoin d’une tendance lourde et démoralisante: les collègues qui se plaignaient de devoir apprendre le français. «C’est tellement insultant d’entendre des gens me regarder en pleine face et me dire que ma langue est une perte de temps.»